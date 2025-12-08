Cidades

Defesa Civil emite alerta de raios e chuva intensa no Sul e Caparaó do ES

Risco de inundação e danos em várias regiões; população deve evitar áreas de risco.

Imagem retrata céu fechado, indicando chuva forte, com prédios ao fundo.
Foto: Rafaela Thompson

A Defesa Civil alerta para raios e chuva intensa no Sul e Caparaó do ES, com risco de inundação e danos em várias regiões. A previsão indica fortes tempestades para as próximas horas. Por isso, a população deve evitar áreas de risco, especialmente locais propensos a alagamentos.

Além disso, as autoridades orientam que, em caso de emergência, a população deve ligar para o número 193, disponível para situações de urgência. Fique atento às atualizações e siga as orientações das autoridades locais para garantir sua segurança.

Contudo, em caso de ventos fortes, a orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a placas, postes ou estruturas metálicas. Além disso, outra recomendação importante é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

