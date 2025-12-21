Denúncia anônima leva à apreensão de drogas em Mimoso do Sul

A Força Tática realizou uma ação contra o tráfico de drogas em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (20). Isso porque, a equipe atuava em patrulhamento tático quando recebeu uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Segundo as informações repassadas, indivíduos estariam praticando tráfico de drogas em uma localidade do município. Assim, diante do relato, os policiais seguiram até o endereço indicado e intensificaram a fiscalização. Em seguida, a equipe abordou os suspeitos e confirmou a denúncia.

Durante a ação, os militares apreenderam uma quantidade significativa de entorpecentes. Entre os materiais recolhidos estavam porções de maconha e cocaína, além de celulares, carteira e itens usados para embalar drogas. Desse modo, o material reforça os indícios de atividade relacionada ao tráfico.

Após a abordagem, os suspeitos foram conduzidos para a delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os policiais também encaminharam todo o material apreendido para os procedimentos legais.

A Polícia Militar registrou a ocorrência na área da 15ª Companhia Independente. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações conforme a legislação vigente.