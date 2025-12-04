Diocese cria a Paróquia Santa Bárbara em Ibitirama

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim oficializou, nesta quarta-feira (3), a criação da Paróquia Santa Bárbara, sediada em Ibitirama. Assim, a decisão, anunciada pelo Comunicado 2/2025, atende a um desejo antigo da população e responde a necessidades pastorais que cresceram ao longo dos anos. Dessa forma, Ibitirama era o único município do Espírito Santo sem paróquia própria e permanecia vinculado à Paróquia Divino São Lourenço.

O bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, explica que a demanda da comunidade era antiga e constante. Segundo ele, o pedido aparecia em conversas informais e também por meio das lideranças locais. “Desde que cheguei aqui, há quatro anos e meio, sempre ouvi essa pergunta: ‘E nós? Quando vamos ser paróquia?’”, afirmou. Dom Luiz destacou que a população apresentou o pedido de forma insistente, o que levou ao início dos estudos obrigatórios para a criação de uma nova paróquia.

Contudo, a Diocese enviou o Vigário Episcopal para a Ação Pastoral, padre João Batista Maroni, e o Vigário Episcopal para Administração e Economia, padre Valdece Shuenck, para acompanhar o processo. As lideranças de Ibitirama reuniram dados e justificativas. Após reuniões e análises, o Colégio de Consultores e o Conselho Presbiteral aprovaram a proposta por unanimidade. “Essa cidade há muitos anos pede isso. E agora nós vamos atendê-los”, completou o bispo.

Centro administrativo

A nova paróquia recebe o nome de Santa Bárbara, padroeira do município, celebrada em 4 de dezembro. Dessa forma, a igreja matriz será a comunidade Santa Bárbara, no centro da cidade. Dom Luiz ressalta que a paróquia funciona como uma rede. “Nenhuma comunidade é mais importante que a outra. Santa Bárbara será o centro administrativo, mas será uma entre as dezesseis comunidades que iniciam essa caminhada.”

Entretanto, os Missionários Passionistas seguirão conduzindo os trabalhos pastorais. A congregação acompanhava a região justamente com o objetivo de preparar a futura paróquia. Estão no território o padre Adilson Santana do Carmo, CP, e o padre Roberto Luis Ferreira, CP (padre Beto). Também integra a equipe o padre Victor Franco Soares, que acompanhou o local até iniciar seu período de formação. A partir desta segunda-feira, o padre Adilson se torna o primeiro pároco da nova paróquia, enquanto padre Beto assume a administração da Paróquia Divino São Lourenço.

O pároco padre Adilson afirma que a criação da paróquia realiza um sonho coletivo. “Essa paróquia que nasce é o desejo e o sonho de muitos paroquianos de Ibitirama”, disse. Ele lembrou que a Paróquia Sagrado Coração de Jesus atendeu dois municípios por mais de três décadas. “O povo de Ibitirama sempre desejou ser sede paroquial. Agora, recebem essa graça.”

Assim, ao comentar sua nomeação, o sacerdote descreve sentimentos mistos. “É uma responsabilidade grande, mas também uma alegria imensa. Eles estão tão felizes com essa novidade que isso nos motiva ainda mais.”

Entusiasmo da comunidade

Contudo, o padre Adilson destaca que a instalação de uma paróquia exige organização. “Precisamos estruturar casa paroquial, secretaria, livros sacramentais. É um processo delicado, mas saboroso.” Ele afirma que o entusiasmo da comunidade impulsiona o trabalho. “Quando vejo essa alegria, isso nos anima. É muito trabalho, mas é gratificante.”

O sacerdote reforça que a criação da paróquia simboliza crescimento. “Não é separação. É multiplicação para servir melhor ao Reino de Deus e estar mais presente na vida das pessoas. Vamos caminhar juntos, Ibitirama e Divino São Lourenço.”

Dessa forma, a instalação canônica ocorre nesta quinta-feira (4), às 10h, em celebração presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa e concelebrada por diversos padres da Diocese. Assim, a missa inaugura oficialmente a Paróquia Santa Bárbara e marca um novo momento para o município. Padre Adilson faz convite especial: “Quem não puder estar presencialmente pode acompanhar pelas redes sociais e pela Rádio Diocesana. Que todos estejam conosco, na presença, nas orações ou à distância.”

Serviço

Instalação Canônica da Paróquia Santa Bárbara