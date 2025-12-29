Conexão Safra

Elas no Campo e na Pesca amplia impacto entre mulheres rurais em 2025

Programa Elas no Campo e na Pesca amplia o impacto entre mulheres rurais, fortalecendo autonomia, renda e inclusão produtiva.

elas no campo
Foto: Foto: Asscom/Seag

O ano de 2025 foi marcado pelo fortalecimento e expansão do Programa Elas no Campo e na Pesca, iniciativa do Governo do Estado que promove o empreendedorismo feminino no meio rural e na atividade pesqueira. Em parceria com o Sebrae, por meio do projeto Delas, o programa realizou seis capacitações com a participação de 86 mulheres em municípios como São José do Calçado, Mimoso do Sul, Vitória, Jerônimo Monteiro e Itapemirim.

