Emocionante: projeto escolar entrega cartas escritas durante a Covid-19

Cartas produzidas durante a pandemia de Covid-19 finalmente chegaram ao destino em Cachoeiro de Itapemirim. Isso porque, na nesta segunda-feira (22), 64 mensagens escritas em 2021 por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II da EEEFM Professora Hosana Salles foram postadas nas agências dos Correios do município. Cada carta tinha como destinatário o próprio autor, quatro anos no futuro.

A iniciativa integra o projeto “Cartas para o Futuro”, desenvolvido há 15 anos pela professora de Língua Portuguesa Patrícia Peres Ferreira Nicolini. Em 2021, a educadora promoveu a quarta edição da proposta, em um dos períodos mais delicados da história recente, marcado pelo isolamento social e pelas incertezas provocadas pela pandemia.

Naquele momento, os estudantes escreveram para si mesmos. Relataram sonhos, medos, expectativas e desejos. Nesse sentido, o combinado era claro: as cartas só seriam enviadas em 2025, quando todos já tivessem concluído o Ensino Médio e iniciado os primeiros passos da vida adulta. Assim, o tempo se tornaria parte essencial da experiência.

O projeto parte da relação entre escrita, memória e identidade. Isso porque, a proposta busca mostrar aos alunos que a linguagem também registra histórias pessoais e emoções de um período específico da vida. As cartas ficaram guardadas por quatro anos, preservando sentimentos e reflexões até o momento do reencontro com o próprio passado.

Apesar do alcance pedagógico e simbólico da ação, o envio das cartas não contou com apoio institucional dos Correios. Para cumprir o compromisso assumido com os alunos, a professora arcou integralmente com os custos da postagem.

“As cartas representam muito mais do que textos escolares. São registros sensíveis de um tempo difícil e, por isso, não poderiam permanecer esquecidas”, expressa.