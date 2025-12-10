Oportunidades

Empresa abre vagas para Ajudante Operacional e Auxiliar de Loja em Cachoeiro

Empresa oferece benefícios completos e busca candidatos com disponibilidade imediata para integrar os setores operacional e de atendimento.

Maia Distribuidora Cachoeiro de Itapemirim
Foto: Google Maps

A Maia Distribuidora está contratando novos profissionais para compor suas equipes de Ajudante Operacional e Auxiliar de Loja em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Contudo, a empresa busca candidatos com disponibilidade imediata e oferecendo um pacote completo de benefícios.

Leia também: Cachoeiro: papelaria está contratando vendedora

Vaga: Ajudante Operacional

A empresa procura profissionais do sexo masculino, com disponibilidade de horário e início imediato. O ajudante operacional atuará diretamente na organização do galpão. As tarefas incluem carga e descarga de mercadorias, movimentação de produtos e apoio na separação e conferência de pedidos. Além disso, o funcionário manterá o ambiente de trabalho limpo e dará suporte às demandas operacionais do setor.

A Maia Distribuidora oferece salário compatível com o mercado, alimentação, assistência médica e odontológica, acolhimento psicológico, seguro de vida, vale-transporte e oportunidades internas de crescimento profissional.

Vaga: Auxiliar de Loja

A oportunidade também é destinada ao sexo masculino. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, boa disposição física e vontade de aprender. Além disso, a empresa destaca a importância da pontualidade, responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipe.

Entre as atividades, o auxiliar de loja atenderá clientes, organizará a área de exposição e manterá o ambiente limpo. Ele também ajudará os vendedores na separação de mercadorias, fará contagem de produtos e apoiará o setor operacional aos fins de semana.

Os benefícios são os mesmos oferecidos para a vaga operacional, reforçando o compromisso da empresa com o bem-estar dos colaboradores.

Como se candidatar

Dessa forma, os interessados devem residir em Cachoeiro de Itapemirim e enviar o currículo para o e-mail [email protected]. A seleção ocorrerá conforme as necessidades de cada área.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidadesVagas de emprego

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por