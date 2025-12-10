Empresa abre vagas para Ajudante Operacional e Auxiliar de Loja em Cachoeiro

A Maia Distribuidora está contratando novos profissionais para compor suas equipes de Ajudante Operacional e Auxiliar de Loja em Cachoeiro de Itapemirim.

Contudo, a empresa busca candidatos com disponibilidade imediata e oferecendo um pacote completo de benefícios.

Vaga: Ajudante Operacional

A empresa procura profissionais do sexo masculino, com disponibilidade de horário e início imediato. O ajudante operacional atuará diretamente na organização do galpão. As tarefas incluem carga e descarga de mercadorias, movimentação de produtos e apoio na separação e conferência de pedidos. Além disso, o funcionário manterá o ambiente de trabalho limpo e dará suporte às demandas operacionais do setor.

A Maia Distribuidora oferece salário compatível com o mercado, alimentação, assistência médica e odontológica, acolhimento psicológico, seguro de vida, vale-transporte e oportunidades internas de crescimento profissional.

Vaga: Auxiliar de Loja

A oportunidade também é destinada ao sexo masculino. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, boa disposição física e vontade de aprender. Além disso, a empresa destaca a importância da pontualidade, responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipe.

Entre as atividades, o auxiliar de loja atenderá clientes, organizará a área de exposição e manterá o ambiente limpo. Ele também ajudará os vendedores na separação de mercadorias, fará contagem de produtos e apoiará o setor operacional aos fins de semana.

Os benefícios são os mesmos oferecidos para a vaga operacional, reforçando o compromisso da empresa com o bem-estar dos colaboradores.

Como se candidatar

Dessa forma, os interessados devem residir em Cachoeiro de Itapemirim e enviar o currículo para o e-mail [email protected]. A seleção ocorrerá conforme as necessidades de cada área.