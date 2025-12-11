Empresário réu pela morte da namorada em Anchieta é preso em Alfredo Chaves

A Polícia Civil prendeu um empresário, réu pela morte da namorada Emília Oliosi, nesta quinta-feira (11), em Alfredo Chaves. Eduardo Saudino, de 37 anos, responde pela morte da cerimonialista de 26 anos, que faleceu em 15 de fevereiro de 2024 após o carro em que o casal estava capotar na ES 375, em Anchieta.

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Na época, Eduardo afirmou que Emília dirigia o veículo. Contudo, a investigação concluiu que ele conduzia o carro sem permissão para dirigir, em alta velocidade e com sinais de embriaguez.

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Segundo o Ministério Público Estadual, o empresário assumiu o risco de provocar o acidente que tirou a vida da jovem. A Justiça aceitou a denúncia por homicídio com dolo eventual duplamente qualificado, e o réu pode ir a júri popular.

Os policiais localizaram Eduardo nesta manhã e o conduziram para a Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória, onde ele ficará à disposição da Justiça.