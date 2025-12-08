Empresas abrem novas vagas em Cachoeiro e região; veja requisitos

Duas oportunidades de trabalho estão abertas no Sul do Espírito Santo, e os interessados podem se candidatar de forma simples e rápida. Nesse sentido, as vagas contemplam áreas distintas, mas exigem perfil proativo e disponibilidade para rotina dinâmica. Além disso, oferecem benefícios competitivos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A primeira oportunidade é para atuar como subgerente de checkout em uma unidade instalada no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. A função requer ensino médio completo e experiência prévia com varejo e liderança de equipes.

Leia também: Sine de Anchieta abre 49 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira

Ademais, a empresa considera desejável ter domínio intermediário de Excel. O processo seletivo inclui benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche e plano de carreira estruturado. Além disso, há também remuneração variável, convênios e folga no dia do aniversário. Assim, os currículos devem ser enviados para o contato de RH disponibilizado no anúncio.

Auxiliar administrativo

Outra vaga disponível é para auxiliar administrativo. Dessa forma, a oportunidade exige dinamismo, domínio de pacote Office e PowerPoint, além de facilidade para atuar em equipe.

Nesse sentido, o salário é compatível com a função, e os candidatos podem enviar currículo por e-mail ou preencher dados pelo WhatsApp oficial indicado pela empresa. Segundo a empresa, a demanda cresce e, por isso, novos talentos se tornam fundamentais para fortalecer o setor administrativo.