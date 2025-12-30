Espírito Santo abre inscrições para a 4ª Teia Estadual Cultura Viva

A Secretaria da Cultura do Espírito Santo abriu as inscrições para a 4ª Teia Estadual de Pontos de Cultura e Memória e para o 4º Fórum Cultura Viva. Assim, o evento acontece entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026 e integra uma ação do Governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com o Ministério da Cultura e a Rede Estadual Cultura Viva.

De acordo com a Secult, podem participar apenas Pontos de Cultura certificados pelo Ministério da Cultura ou pré-certificados por editais municipais ou estadual.

Contudo, para validar a inscrição, o representante deverá apresentar o Certificado Cultura Viva ou o resultado de edital homologado que comprove a pré-certificação.

Como participar

Cada Ponto de Cultura poderá inscrever apenas um representante. No entanto, aqueles certificados simultaneamente como Ponto de Cultura e de Memória terão direito a duas representações no evento, conforme as regras estabelecidas pela organização.

As inscrições seguem abertas até o dia 12 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo Mapa Cultural. O processo ocorre de forma online e concentra todas as informações necessárias para a participação na Teia Estadual e no Fórum Cultura Viva.

Teia Estadual Cultural

Com o tema “Pontos de Cultura pela Justiça Climática”, a 4ª Teia Estadual Cultura Viva busca estimular o intercâmbio estético, o fortalecimento das articulações e a troca de experiências entre os participantes.

Além disso, o encontro pretende apresentar à sociedade as produções desenvolvidas por Pontos e Pontões de Cultura.

Fórum Cultura Viva

Já o 4º Fórum Cultura Viva tem como foco o diálogo entre os Pontos de Cultura certificados. O espaço será destinado à construção de diretrizes e recomendações para a Política Estadual Cultura Viva. Além disso, haverá escolha dos representantes que irão compor a delegação capixaba na 6ª Teia Nacional.

