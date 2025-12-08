Cidades

Evento Parceria Legal agita Guaçuí de 12 a 14 de dezembro

Evento reúne serviços públicos, praça gastronômica e shows gratuitos entre 12 e 14 de dezembro no Centro de Eventos de Guaçuí.

Vista aérea de Guaçuí com o Cristo Redentor no alto do morro, destacando a cidade que receberá o evento Parceria Legal em Guaçuí.
Foto: Divulgação

O programa Parceria Legal chega a Guaçuí entre os dias 12 e 14 de dezembro, no Centro de Eventos. A iniciativa reúne serviços gratuitos, negociação de dívidas, atendimento ao consumidor e ações sociais que aproximam a população de programas públicos. Além disso, a programação cultural promete atrair famílias de toda a região.

O evento oferece atendimento especializado em consumo, orientação jurídica, serviços sociais e encaminhamentos diversos. Dessa forma, os moradores terão três dias de interação comunitária, lazer e oportunidades de resolução de demandas do dia a dia. Paralelamente, a praça gastronômica e os shows garantem entretenimento para todas as idades.

Entretando, a sexta-feira traz ainda o lançamento oficial do Festival de Inverno de Guaçuí 2026, reforçando o potencial turístico e cultural do município. Dessa forma, no sábado e no domingo, o público encontra música, comida e atividades gratuitas em horários estendidos.

Programação completa

Sexta-feira – 12/12

(Lançamento do Festival de Inverno de Guaçuí 2026)
19h – Robson Castro
21h – Banda Badalados

Sábado – 13/12

17h – Abertura da Praça Gastronômica
19h – Priscila Ribeiro
21h – Banda Royal Six

Domingo – 14/12

11h – Abertura da Praça Gastronômica
13h – Pagode Duvidoso
16h – DJ Manux

Contudo, a entrada é gratuita em todos os dias do evento. Assim, a organização espera receber um grande público em busca de serviços essenciais, boa música e gastronomia local.

