Evento Parceria Legal agita Guaçuí de 12 a 14 de dezembro

O programa Parceria Legal chega a Guaçuí entre os dias 12 e 14 de dezembro, no Centro de Eventos. A iniciativa reúne serviços gratuitos, negociação de dívidas, atendimento ao consumidor e ações sociais que aproximam a população de programas públicos. Além disso, a programação cultural promete atrair famílias de toda a região.

O evento oferece atendimento especializado em consumo, orientação jurídica, serviços sociais e encaminhamentos diversos. Dessa forma, os moradores terão três dias de interação comunitária, lazer e oportunidades de resolução de demandas do dia a dia. Paralelamente, a praça gastronômica e os shows garantem entretenimento para todas as idades.

Entretando, a sexta-feira traz ainda o lançamento oficial do Festival de Inverno de Guaçuí 2026, reforçando o potencial turístico e cultural do município. Dessa forma, no sábado e no domingo, o público encontra música, comida e atividades gratuitas em horários estendidos.

Programação completa

Sexta-feira – 12/12

(Lançamento do Festival de Inverno de Guaçuí 2026)

• 19h – Robson Castro

• 21h – Banda Badalados

Sábado – 13/12

• 17h – Abertura da Praça Gastronômica

• 19h – Priscila Ribeiro

• 21h – Banda Royal Six

Domingo – 14/12

• 11h – Abertura da Praça Gastronômica

• 13h – Pagode Duvidoso

• 16h – DJ Manux

Contudo, a entrada é gratuita em todos os dias do evento. Assim, a organização espera receber um grande público em busca de serviços essenciais, boa música e gastronomia local.