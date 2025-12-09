Expoelas movimenta Anchieta com arte, negócios e inspiração neste fim semana

Anchieta recebe, entre os dias 12 e 14 de dezembro, a primeira edição da Expoelas, feira dedicada ao empreendedorismo feminino no Espírito Santo.

Dessa forma, o evento ocupará a Praça São Pedro e reunirá programação cultural, atividades formativas e ações de valorização das mulheres que empreendem no município e região.

Programação

A abertura oficial acontece na sexta-feira (12), às 19h, e marca o início de uma agenda que mistura moda, arte, música e inspiração. Dessa forma, logo após a cerimônia com autoridades, o público acompanhará o desfile Mulheres que Inspiram Verão 2026, conduzido pela artista Edicinha da Silva.

As mulheres atendidas pelo Cras de Anchieta desfilam como modelos e reforçam a proposta social da feira. Então, a noite termina com show da cantora Fernanda Fontes, às 21h30.

O sábado (13) será dedicado à criatividade e aos negócios. Isso porque, a programação começa às 15h e segue com oficina de artesanato em fibra de bananeira, ministrada por Maria da Glória Fabiane e Delma Pereira, às 16h.

Assim, a partir das 17h30, a influenciadora e empreendedora Lis Bravin conduz o bate-papo Café com a Lis, que celebra histórias de mulheres que transformam desafios em oportunidades.

Além disso, a agenda cultural inclui ainda apresentação especial de Natal com Maria Lima, às 19h, e o show Elas no Palco, com Duda Felippe, às 21h30.

O domingo (14) encerra a feira com foco em movimento e bem-estar. Assim, às 7h, a Caminhada da Mulher Empreendedora abre o dia. Em seguida, às 10h, a organização promove sorteios, dinâmicas e atividades interativas voltadas às participantes.

Então, o Duo Mary Di se apresenta às 11h, enquanto o Grupo Força & União, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa, sobe ao palco às 14h. O encerramento oficial ocorre às 15h.