Falsa advogada que aplicava golpes é presa em Itapemirim

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (18), a Operação Falsária para apurar fraude na carteira da OAB. A ação ocorreu em Itapemirim e resultou na prisão de uma mulher que se apresentava como advogada. Um representante da OAB do Espírito Santo acompanhou o cumprimento da ordem judicial contra a falsa advogada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a operação, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de Tatiana Barbosa do Nascimento, de 55 anos. A ação ocorreu na localidade de Campo Acima, após autorização da Justiça.

Leia também: Mulher é assassinada dentro de casa em Cachoeiro

Segundo a investigação, Tatiana praticou fraude na carteira da OAB, utilizou documento público falso e integrou organização criminosa. A apuração começou em agosto, após o Ministério Público encaminhar notícia de fato à Polícia Civil.

As autoridades passaram a verificar a legalidade da inscrição da investigada na OAB da Paraíba. As diligências confirmaram irregularidades no processo de registro profissional. A Polícia Civil constatou que Tatiana forjou um certificado de aprovação no exame da OAB, com data de 1992. No entanto, ela concluiu o curso de Direito apenas em 2015, o que reforçou a fraude.

Com o documento falso, a investigada solicitou inscrição remota na OAB/PB, em 2017. Assim, ela obteve a carteira funcional número 28389, sem checagem rigorosa. Munida da carteira fraudulenta, Tatiana realizou 218 atendimentos a presos do sistema penitenciário capixaba. Muitos dos custodiados ocupavam posições de liderança em facções criminosas.

Durante a operação, os policiais apreenderam a carteira da OAB/PB, bilhetes enviados por internos e documentos ligados à inscrição fraudulenta. Em seguida, a equipe interrogou a investigada. No depoimento, Tatiana confessou a fraude na carteira da OAB e entregou a senha do celular às autoridades. A Polícia Civil segue com as investigações.