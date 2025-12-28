Falta de água causa transtornos a moradores e turistas em Itaipava

A falta de abastecimento de água tem causado transtornos a moradores e turistas, neste fim de semana, no distrito de Itaipava, em Itapemirim.

A situação gerou uma série de reclamações nas redes sociais. Entre as queixas estão a dificuldade para atividades básicas, como higiene pessoal e preparo de alimentos.

Nos comentários feitos por moradores, há relatos de caixas d’água vazias por até três dias consecutivos e abastecimento irregular.

Muitos afirmam que, apesar da interrupção no fornecimento, as contas continuam sendo cobradas normalmente, o que aumenta o sentimento de indignação da população afetada.

O que diz o SAAE

Em nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Itapemirim informou que as ocorrências registradas em Itaipava estão sendo tratadas como “reclamações pontuais” e acompanhadas pela equipe técnica do órgão.

Segundo o comunicado, já foram geradas Ordens de Serviço para verificação dos problemas relatados pelos moradores.

“O SAAE de Itapemirim informa que algumas reclamações pontuais de falta de água no distrito de Itaipava estão sendo devidamente acompanhadas por nossa equipe técnica, por meio das Ordens de Serviço (OS) já geradas”, informou a autarquia.

Ainda de acordo com o SAAE, o principal fator que tem impactado o sistema de abastecimento neste período é o aumento expressivo da população flutuante. Com a chegada de visitantes e turistas para os festejos de fim de ano, o consumo de água cresce de forma significativa, pressionando a capacidade operacional do sistema.

“Ressaltamos que estamos enfrentando um aumento significativo da população flutuante neste período. Com a chegada de visitantes e turistas para os festejos de Natal e Ano Novo, nossa população mais que dobrou, o que impacta diretamente no consumo de água e no sistema de abastecimento”, destacou o órgão.

Dessa forma, o SAAE orienta os moradores a entrarem em contato imediatamente ao identificarem qualquer irregularidade no abastecimento. Assim, as equipes técnicas atuam com mais rapidez.

Os atendimentos ocorrem pelos telefones (28) 3529-6308 e 0800 529 6308.

“Dessa forma, nossas equipes poderão se deslocar até o local, realizar as análises necessárias e buscar a melhor solução possível”, acrescenta a nota.

Além disso, o SAAE reforça o pedido de colaboração da população para o uso consciente da água, especialmente durante o período de alta demanda. Entre as recomendações estão evitar lavar calçadas, carros e adiar atividades que consumam grandes volumes de água.