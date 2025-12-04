Farmácia abre vaga para auxiliar de serviços gerais em Cachoeiro

A Farmácia Alquimia anunciou uma nova oportunidade de emprego para auxiliar de serviços gerais em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca um profissional comprometido e disponível para início imediato. Além disso, o processo seletivo está aberto para candidatos que desejam integrar uma equipe dinâmica e em expansão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A vaga oferece benefícios importantes, o que torna a oportunidade ainda mais atrativa. Entre eles, estão plano de saúde Unimed e plano odontológico Uniodonto. Essas vantagens reforçam o compromisso da empresa com o bem-estar de seus colaboradores.

Leia também: Senac-ES lança curso sensorial de cafés para jovens com TEA

Os interessados devem enviar o currículo diretamente para o e-mail [email protected]. A empresa destaca que o envio correto das informações facilita o processo de triagem.

A função exige dedicação diária e atuação em apoio às rotinas internas. Apesar disso, os requisitos são acessíveis, o que amplia as chances de participação.