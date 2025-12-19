Cidades

Feira Parceria Legal: confira a programação desta sexta (19) em Jerônimo Monteiro

Shows de Mayara Barbosa e Priscila Ribeiro marcam a primeira noite do evento

Mayara Barbosa e Priscila Ribeiro. - feira parceria legal em jerônimo monteiro
Foto: Redes Sociais

A Parceria Legal inicia sua programação em Jerônimo Monteiro nesta sexta-feira (19), com uma noite dedicada à música e ao encontro da comunidade. O evento acontece no Parque de Exposições, na Avenida Lourival Lugão Moulin.

Logo na abertura, o público acompanha os shows das cantoras Mayara Barbosa e Priscila Ribeiro. As apresentações dão o tom cultural da iniciativa e prometem animar a primeira noite do evento.

Enquanto isso, a Parceria Legal também disponibiliza serviços gratuitos ao consumidor, com atendimento do Procon. Assim, o evento combina lazer, cidadania e orientação em um mesmo espaço público.

Além disso, a proposta busca aproximar a população dos serviços essenciais, ao mesmo tempo em que valoriza artistas e talentos regionais. Dessa forma, a programação reforça o caráter social e cultural da ação.

A realização é da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, com apoio do Instituto Sustentabilidade Brasil, Procon-ES, Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Por fim, a organização destaca que todas as atividades da sexta-feira são gratuitas e abertas ao público, convidando moradores e visitantes a participarem do primeiro dia da programação.

