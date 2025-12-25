Filme Anaconda estreia nos cinemas de Cachoeiro
Novo filme chega às telas do Cine Ritz Perim e do Cine Ritz Unimed, com opções dubladas.
A estreia de Anaconda movimenta a programação dos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim a partir desta semana. Contudo, o novo longa chega com sessões diárias, dubladas, e promete atrair o público fã de ação e suspense.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, a produção divide espaço com outros sucessos em cartaz, como Avatar: Fogo e Cinzas, Zootopia 2 e Five Nights At Freddy’s 2. Dessa forma, todos os ingressos seguem com valor de meia, o que amplia o acesso do público às salas da cidade.
Cine Ritz Perim – salas
01
Anaconda – 2D (dublado) – Assim, o público pode assistir todos os dias: 16h20, 18h40 e 20h50
02
- Avatar: Fogo e Cinzas – 3D (dublado) – Todos os dias: 15h15
- Avatar: Fogo e Cinzas – 2D (dublado) – Todos os dias: 19h30
03
- Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D (dublado) – Todos os dias: 16h00
- Zootopia 2 – 3D (dublado) – Todos os dias: 18h10
- Five Nights At Freddy’s 2 – 2D (dublado) – Contudo, as exibições acontecem todos os dias: 20h30
Cine Ritz Unimed – salas
01
- Anaconda – 2D (dublado) – Todos os dias: 16h20, 18h30 e 20h40
02
- Avatar: Fogo e Cinzas – 2D (dublado) – Todos os dias: 15h15
- Avatar: Fogo e Cinzas – 3D (dublado) – Todos os dias: 19h30
03
- Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 2D (dublado) – Todos os dias: 15h45
- Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D (dublado) – Todos os dias: 17h50
- Zootopia 2 – 3D (dublado) – Todos os dias: 20h00
04
- Zootopia 2 – 2D (dublado) – Todos os dias: 16h00
- Five Nights At Freddy’s 2 – 2D (dublado) – Todos os dias: 18h15
- Truque de Mestre: 3º Ato – 2D (dublado) – DESSA FORMA, TODOS PAGAM MEIA – Todos os dias: 20h30