Filme Anaconda estreia nos cinemas de Cachoeiro

A estreia de Anaconda movimenta a programação dos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim a partir desta semana. Contudo, o novo longa chega com sessões diárias, dubladas, e promete atrair o público fã de ação e suspense.

Além disso, a produção divide espaço com outros sucessos em cartaz, como Avatar: Fogo e Cinzas, Zootopia 2 e Five Nights At Freddy’s 2. Dessa forma, todos os ingressos seguem com valor de meia, o que amplia o acesso do público às salas da cidade.

Cine Ritz Perim – salas

01

Anaconda – 2D (dublado) – Assim, o público pode assistir todos os dias: 16h20, 18h40 e 20h50

02

Avatar: Fogo e Cinzas – 3D (dublado) – Todos os dias: 15h15

Avatar: Fogo e Cinzas – 2D (dublado) – Todos os dias: 19h30

03

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D (dublado) – Todos os dias: 16h00

Zootopia 2 – 3D (dublado) – Todos os dias: 18h10

Five Nights At Freddy’s 2 – 2D (dublado) – Contudo, as exibições acontecem todos os dias: 20h30

Cine Ritz Unimed – salas

01

Anaconda – 2D (dublado) – Todos os dias: 16h20, 18h30 e 20h40

02

Avatar: Fogo e Cinzas – 2D (dublado) – Todos os dias: 15h15

Avatar: Fogo e Cinzas – 3D (dublado) – Todos os dias: 19h30

03

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 2D (dublado) – Todos os dias: 15h45

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D (dublado) – Todos os dias: 17h50

Zootopia 2 – 3D (dublado) – Todos os dias: 20h00

04

Zootopia 2 – 2D (dublado) – Todos os dias: 16h00

Five Nights At Freddy’s 2 – 2D (dublado) – Todos os dias: 18h15