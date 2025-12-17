Flamengo vs PSG: quem está mais próximo de vencer a Taça Intercontinental?

É já no dia 17 de dezembro que Flamengo e PSG viajam até ao Catar para disputar a final da Taça Intercontinental. Os franceses chegam à final diretamente depois de vencerem o Inter de Milão na final da Champions. Os brasileiros venceram recentemente, meias, quartos e oitavos de final e por isso asseguraram também o lugar. Agora, uma questão se impõe, quem está mais próximo de erguer a taça?

Neste artigo vamos olhar para as odds, pois elas são um excelente indicativo de quem parte em vantagem. No entanto, vamos olhar também para a forma das duas equipas para perceber se há alguma que esteja a atravessar um mau momento. Antes disso, vamos olhar para a história da própria competição e ver se alguma destas duas já tem esta taça, de anos passados, na vitrine.

Histórico da Taça Intercontinental: existe vantagem clara?

Antes de olhar para números mais recentes e para o momento das duas equipas, vale a pena perceber o peso histórico da Taça Intercontinental. Desde o início da competição, ainda no antigo formato que opunha diretamente o campeão europeu ao sul-americano, os clubes da Europa conquistaram mais de metade das edições disputadas. Ainda assim, a América do Sul manteve um registo competitivo relevante, com Argentina e Brasil a concentrarem a maioria dos títulos fora do eixo europeu.

Equipas como Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Santos e o próprio Flamengo conseguiram, em diferentes momentos, contrariar o favoritismo europeu. No total, o Real Madrid destaca-se como o clube mais vencedor da história intercontinental, somando títulos no antigo formato e nas versões mais recentes organizadas pela FIFA, à frente de Milan, Boca Juniors e Bayern.

No caso específico deste duelo, há uma diferença importante: o Flamengo já venceu a Taça Intercontinental, em 1981, enquanto o PSG procura o primeiro título mundial interclubes da sua história, o que adiciona um contexto especial a esta final.

Odds, favoritismo e leitura do mercado

Quando se observa o mercado, as odds ajudam a perceber quem parte em vantagem. Se for o seu caso, descubra quais sites se destacam no cenário de apostas. São muitos e todos eles são unânimes: o PSG é apontado como favorito, com odd de 1.57 para levantar o troféu. Este valor traduz não só o domínio recente dos clubes europeus neste tipo de finais, mas também a profundidade e regularidade do plantel francês ao longo da época.

Ainda assim, a história da Taça Intercontinental mostra que finais entre continentes raramente seguem um guião previsível. O Flamengo surge como uma alternativa interessante para quem acredita na surpresa, sobretudo tendo em conta o seu desempenho recente e a experiência acumulada em decisões internacionais.

O momento do PSG à entrada de dezembro

O Paris Saint-Germain chega ao Catar numa fase muito sólida da época. A equipa lidera a Ligue 1 com alguma margem e vem de uma vitória por 2-3 frente ao Metz, confirmando a regularidade ofensiva que tem marcado a temporada. O único resultado menos positivo nas últimas semanas foi um desaire fora de casa frente ao Monaco, no final de novembro, que não abalou a consistência global do conjunto francês.

No conjunto da época 2025-26, o PSG apresenta números fortes em todas as competições, com um ataque entre os mais produtivos da Europa e um registo de derrotas bastante reduzido. A campanha segura na fase de grupos da Champions e a gestão eficaz do plantel explicam por que razão os franceses chegam à final com estatuto de favoritos.

Flamengo chega embalado e testado em jogos grandes

Do lado brasileiro, o Flamengo apresenta um perfil diferente, mas igualmente competitivo. Em 2025, o clube já ultrapassou a marca dos 50 jogos oficiais, com mais de 30 vitórias e um saldo de golos superior a +70, indicadores claros de um ataque eficaz e de uma defesa consistente ao longo do Brasileirão e das competições continentais.

No Catar, a equipa demonstrou capacidade para lidar com jogos eliminatórios em campo neutro. A vitória por 2-1 frente ao Cruz Azul, seguida do triunfo por 2-0 diante do Pyramids, confirmou que o Flamengo chega à final com ritmo competitivo e confiança, depois de ter passado por oitavos, quartos e meias-finais. Está prestes a fazer história.

Um Flamengo diferente do início do ano

Outro fator relevante para esta final é a transformação do plantel rubro-negro ao longo de 2025. O clube realizou uma das janelas mais agressivas dos últimos anos, investindo cerca de 48 milhões de euros em reforços com experiência no futebol europeu. Entraram jogadores como Jorginho, Danilo, Emerson Royal, Samuel Lino e Jorge Carrascal, elevando o nível de maturidade do “onze” titular.

Apesar das saídas de nomes importantes, como Gabigol, Gerson e Carlos Alcaraz, o Flamengo chega à Taça Intercontinental com uma equipa mais equilibrada e preparada para enfrentar adversários europeus, algo que se reflete na leitura dos mercados de apostas.

Mercados mais procurados para a final

Para além do mercado de vencedor, há outros segmentos que têm atraído atenção dos apostadores. O empate no tempo regulamentar, com odds entre 3.6 e 3.9, reflete a expectativa de um jogo equilibrado, sendo que a recair para os franceses.

Mercados como “ambas marcam” e “mais de 2.5 golos” também aparecem em destaque. O PSG marcou em todos os jogos recentes, enquanto o Flamengo mantém uma média próxima de 1.8 golo por partida nos últimos encontros, números que sustentam o interesse por apostas ligadas a golos.

Então, quem está mais perto da taça?

O PSG chega com favoritismo claro nos números e no mercado, mas o Flamengo apresenta argumentos competitivos suficientes para equilibrar a decisão. Entre estatísticas, contexto histórico e momento atual, esta final da Taça Intercontinental 2025 surge como um dos jogos mais interessantes do ano, tanto para adeptos como para apostadores.