Flávio Bolsonaro confirma que será candidato à Presidência em 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta sexta-feira (5) que será candidato à Presidência da República em 2026, após ter recebido o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a orientação do pai para que assumisse a liderança do projeto político do grupo foi determinante para a decisão.

O movimento dentro do PL ocorre em meio ao esforço da legenda para preservar unidade e manter o alinhamento ao bolsonarismo. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que Jair Bolsonaro expressou publicamente apoio ao nome do filho e reiterou que a sigla seguirá o encaminhamento apresentado pelo ex-chefe do Executivo.

A formalização da candidatura, porém, repercute de maneira diferente entre setores da própria direita. Dirigentes e apoiadores que defendem outras alternativas consideram que a escolha pode enfrentar resistência interna, exigindo articulação para evitar fissuras no campo conservador.

No pronunciamento, Flávio adotou tom crítico ao governo federal. Ele mencionou problemas na área de segurança pública, avaliações negativas sobre o desempenho econômico e um cenário que classificou como de instabilidade institucional. Também citou relatos de desânimo entre aposentados, avanço de organizações criminosas e elevação da carga tributária como elementos que, segundo ele, influenciaram sua decisão de disputar o Planalto.