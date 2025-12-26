Folia de Reis: veja como inscrever grupos para os encontros regionais no Sul do ES

A Cáritas Diocesana de Cachoeiro de Itapemirim abriu edital de credenciamento para grupos de Folia de Reis interessados em participar dos Encontros Regionais que serão realizados nos municípios de Presidente Kennedy, Itapemirim e Mimoso do Sul.

A chamada pública integra a programação cultural de entrega das obras de restauração das igrejas Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora do Amparo e São Pedro de Alcântara, executadas em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e busca reforçar a valorização da cultura popular aliada à preservação do patrimônio histórico.

O credenciamento segue aberto até 31 de dezembro de 2026 e tem como objetivo fortalecer a tradição da Folia de Reis, manifestação cultural ligada ao ciclo natalino, celebrado entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. A proposta é aproximar fé, cultura e memória, ampliando a presença das expressões tradicionais capixabas nas ações socioculturais desenvolvidas na região sul do Espírito Santo.

Ao todo, serão selecionados 18 grupos de Folia de Reis, sendo cinco destinados a apresentações em Itapemirim, cinco em Presidente Kennedy e oito em Mimoso do Sul. Cada grupo credenciado receberá cachê artístico no valor de R$ 5 mil por apresentação, recurso que poderá ser utilizado para custear despesas com transporte, alimentação, figurinos, instrumentos musicais e adereços utilizados nas performances.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário disponível no site da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Podem participar representantes legais de grupos de Folia de Reis residentes na região sul do Estado. A seleção das propostas ficará sob responsabilidade da Projeta Assessoria Sociocultural e Ambiental, em conjunto com um representante da Cáritas Diocesana, e o resultado das habilitações será divulgado tanto no site oficial da Diocese quanto nas redes sociais da instituição.

As apresentações dos grupos selecionados ocorrerão durante as cerimônias de entrega das igrejas restauradas às comunidades locais, compondo uma programação que ressalta a união entre o patrimônio material, representado pelos templos históricos, e o patrimônio imaterial, simbolizado pela tradição da Folia de Reis.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://diocesecachoeiro.org.br/credenciamento-de-grupos-de-folia-de-reis/. Informações da Diocese de Cachoeiro.