Força Tática apreende drogas e simulacros em ação policial em Muqui

A Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo realizou uma ação e apreendeu drogas, simulacros de arma de fogo e materiais ligados ao tráfico em Muqui, na sexta-feira (26).

Inicialmente, após receber denúncia anônima, a equipe seguiu até o Beco da Biquinha. Em seguida, os policiais abordaram um suspeito e iniciaram as buscas no local.

Durante a revista, a Força Tática encontrou dois simulacros de arma de fogo, uma balança de precisão, um telefone celular e R$ 495 em dinheiro. Além disso, apreendeu cerca de 17 gramas de crack.

Logo depois, os militares conduziram o suspeito e todo o material para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a autoridade policial adotou as medidas cabíveis.