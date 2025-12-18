Governo do ES dá boas-vindas a novos professores da rede estadual

O governador do Estado, Renato Casagrande, recepcionou mais 500 novos professores efetivos da Rede Estadual de Ensino. A cerimônia ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, e marcou a segunda etapa do evento de boas-vindas aos profissionais aprovados em concurso público. Assim, com isso, o Governo do Estado concluiu a recepção de mil novos docentes nomeados para a rede pública.

Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande destacou o papel estratégico dos servidores efetivos para o fortalecimento da educação capixaba.

“A estabilidade no quadro profissional garante continuidade nas políticas educacionais e contribui para a melhoria dos resultados ao longo dos anos, ampliando oportunidades para a população do Espírito Santo”, explica.

O vice-governador Ricardo Ferraço também participou da cerimônia e reforçou a prioridade dada à área da Educação.

“O trabalho desenvolvido pelos profissionais da rede pública contribui diretamente para a formação de cidadãos com senso coletivo e responsabilidade social”, disse.

Língua Portuguesa e Matemática

Nesta etapa, o Governo do Estado acolheu professores das áreas de Matemática e Língua Portuguesa, além de pedagogos. Logo, os profissionais passam a integrar oficialmente o quadro da Educação Pública capixaba, fortalecendo o atendimento às demandas pedagógicas nos diferentes territórios do Estado.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou que a nomeação dos professores encerra um ciclo essencial para a rede estadual.

“O processo assegura a presença de profissionais qualificados em sala de aula e integra uma transformação contínua promovida pelo Governo do Estado”.

Além disso, ele destacou investimentos em infraestrutura, ampliação do uso de tecnologias educacionais e valorização dos profissionais da educação.

Com informações do Governo do Espírito Santo