Homem desaparecido é encontrado morto em zona rural de Anchieta

Um homem desaparecido foi encontrado morto nesta segunda-feira (15). O caso mobilizou familiares e autoridades na zona rural de Anchieta. O corpo foi localizado na localidade de Santa Luzia de Goembe.

Após acionamento, equipes da PM se deslocaram até uma propriedade rural conhecida na região. No local, encontraram um corpo em avançado estado de decomposição.

O corpo estava em meio a uma área de apicultura, onde ocorre criação de abelhas. Em seguida, os responsáveis isolaram a área para preservar o local. Logo depois, a equipe acionou os procedimentos técnicos necessários para a análise da ocorrência. A situação exigiu cuidados devido ao estado do corpo.

Familiares compareceram ao local e realizaram o reconhecimento. Eles confirmaram que se tratava de Rodinelio Batista Remalhete, desaparecido desde 9 de dezembro de 2025.

O reconhecimento ocorreu por meio de uma lesão antiga no crânio, localizada nas regiões esquerda e direita. Essa característica auxiliou na identificação. Por fim, o homem desaparecido encontrado morto teve o caso encaminhado para apuração. As circunstâncias da morte seguem sob análise dos órgãos responsáveis.