Homem que matou a companheira na frente dos filhos em Cachoeiro é preso

A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (18), o homem que matou a companheira a facadas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os policiais localizaram o suspeito poucas horas após o crime, ainda com a arma utilizada no assassinato.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O homicídio ocorreu dentro da residência do casal, no bairro Nossa Senhora da Penha. A vítima, identificada como Mila Rodrigues da Silva, tinha 26 anos.

Leia também: Mulher é assassinada dentro de casa em Cachoeiro

Segundo familiares, os filhos do casal presenciaram o crime. As crianças têm 6 e 5 anos, além de uma bebê. Conforme os relatos, elas estavam no imóvel no momento do assassinato.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito e apreenderam a faca usada no crime, que seguiu para perícia. Ainda de acordo com familiares, o casal mantinha um histórico de brigas frequentes.

Em seguida, a Polícia Militar encaminhou o homem à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Após prestar depoimento, ele seguirá para o Centro de Detenção Provisória do município. O caso segue sob investigação.