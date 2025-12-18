Horários de feiras e mercados de Cachoeiro têm mudanças no fim de ano; veja

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou o calendário especial de funcionamento das feiras livres, mercados municipais e da Ceasa Sul durante o período de Natal e Ano Novo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Secretaria Municipal de Agricultura organizou os ajustes para garantir o planejamento dos feirantes, comerciantes e consumidores ao longo dos feriados de fim de ano.

Leia também: Feira Natal Arts na Praça anima Cachoeiro até a próxima semana

Feiras livres

Nas feiras livres, algumas datas terão suspensão total das atividades, enquanto outras manterão o funcionamento normal. Por exemplo, no bairro Village da Luz, a Secretaria Municipal de Agricultura suspenderá a feira de terça-feira nos dias 23 e 30 de dezembro.

Já no bairro Independência, em frente à Matriz Velha, a feira de quarta-feira funcionará normalmente no dia 24, mas não ocorrerá no dia 31.

Por outro lado, na Praça de Fátima, no Centro, a feira de quarta-feira não será realizada nos dias 24 e 31 de dezembro. No bairro Gilberto Machado, a feira de quinta-feira ficará suspensa nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026.

Contudo, no Nova Brasília, em frente ao Ginásio de Esportes, a feira de sábado funcionará normalmente no dia 27 de dezembro. Porém não será realizada no dia 3 de janeiro de 2026.

Mercados municipais

Os mercados municipais também terão alterações no atendimento ao público. O Mercado Municipal São João, conhecido como Mercado do Amarelo, não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026.

Por outro lado, já o Mercado Municipal Quincas Leão, o Mercado da Pedra, seguirá o mesmo calendário, permanecendo fechado nessas duas datas.

Ceasa Sul

A Ceasa Sul, por sua vez, também suspenderá as atividades nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026. Nos demais dias, o funcionamento segue normalmente.