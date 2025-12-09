Hospital São Lucas abre inscrições para residência médica 2026

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, abriu o processo seletivo para os programas de residência médica de Medicina Intensiva e Medicina de Emergência.

Nesse sentido, ambos possuem duração de três anos e oferecem acesso direto aos profissionais formados. Assim, as inscrições seguem abertas até 11 de janeiro de 2026, exclusivamente pela plataforma eletrônica disponibilizada no edital.

Edital

O edital, disponível no site oficial do processo seletivo, reúne todas as orientações sobre prova, cronograma e documentação exigida. Além disso, o candidato pode acessar o conteúdo também no portal do Hospital Evangélico de Vila Velha, que integra o Centro de Ensino e Pesquisa responsável pela organização da seleção.

Processo seletivo

O processo seletivo começará em março de 2026 e será realizado em fase única, com prova objetiva de três horas de duração. Logo, a aplicação do exame ocorrerá na manhã do dia 25 de janeiro de 2026, em local ainda não definido. Contudo, a instituição ressalta que não haverá segunda chamada. Assim, qualquer candidato ausente será automaticamente eliminado.

Cada especialidade disponibiliza duas vagas. Assim, para participar, o candidato deve apresentar diploma de Medicina e registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Dessa forma, o resultado final será divulgado em 19 de fevereiro de 2026, no mesmo site utilizado para a inscrição, onde também aparecerão as notas e a classificação dos aprovados.

Serviço

Processo seletivo – Residência Médica 2026 (Medicina Intensiva e Medicina de Emergência)