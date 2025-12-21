IEL-ES oferece vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.800

O Instituto Euvaldo Lodi abriu 20 vagas de estágio no Espírito Santo. As oportunidades atendem estudantes dos níveis superior e médio e oferecem bolsas que podem chegar a R$ 1.800, conforme a carga horária e a função.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Do total de vagas disponíveis, 19 são destinadas a alunos do ensino superior. Apenas uma oportunidade contempla o nível médio. As vagas estão distribuídas por municípios da Grande Vitória e também do interior do Estado, o que amplia o alcance dos candidatos.

Leia também: Oportunidade de Estágio para Estudantes de Odontologia em Cachoeiro

As oportunidades atendem estudantes de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e Viana, além de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. Dessa forma, o programa alcança diferentes regiões capixabas e perfis acadêmicos.

Os cursos

Entre os cursos com maior número de vagas estão Pedagogia, Administração, Engenharia de Produção, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior e Comunicação Social. Também há oportunidades para Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Ciências Contábeis, Nutrição, Gestão Financeira, Marketing e Design.

Além disso, o IEL-ES oferta vagas para áreas técnicas e de engenharia, como Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Minas, bem como para Design Gráfico e Design de Modas. Para o nível médio, há uma vaga afirmativa destinada a mulheres, em uma padaria do setor alimentício.

Bolsa de até R$ 1.800

As bolsas variam entre R$ 759 e R$ 1.800. Em alguns casos, as vagas incluem benefícios adicionais, de acordo com a empresa contratante. Os interessados devem se cadastrar e consultar todos os detalhes diretamente no site oficial do IEL-ES.