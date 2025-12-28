Oportunidades

Ifes abre vagas para transferência externa e segunda graduação no Sul do ES

Oportunidades contemplam cursos presenciais em Cachoeiro, Piúma, Ibatiba e Alegre

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu vagas para transferência externa e segunda graduação em cursos presenciais. As oportunidades atendem quatro campus no Sul do estado.

Além disso, o processo seletivo é voltado a estudantes com vínculo em outra instituição de ensino superior ou diploma de graduação que desejam ingressar no Ifes.

Vagas em Cachoeiro de Itapemirim

No campus Cachoeiro de Itapemirim, o Ifes oferece vagas para a Licenciatura em Física. São 20 oportunidades para transferência externa e 20 para segunda graduação.

Além disso, o campus disponibiliza 20 vagas para o Bacharelado em Física, destinadas exclusivamente a licenciados na área, por meio de segunda graduação.

Oportunidades em Piúma

Em Piúma, o Ifes abre vagas para o Bacharelado em Engenharia de Pesca. São cinco vagas para transferência externa e cinco para segunda graduação.

Assim, o campus reforça a formação voltada ao setor aquícola e às atividades costeiras, estratégicas para a região.

Cursos ofertados em Ibatiba

Já o campus Ibatiba disponibiliza vagas para o Bacharelado em Engenharia Ambiental e para a Licenciatura em Pedagogia.

Cada curso oferece 10 vagas para transferência externa e 10 para segunda graduação, ampliando o acesso às áreas de educação e sustentabilidade.

Campus Alegre integra o processo

O campus Alegre também participa da seleção. A unidade oferta vagas em cursos superiores já existentes, conforme a política de aproveitamento de estudos.

Dessa forma, o Ifes amplia o acesso ao ensino público federal na região.

Critérios de seleção

O processo seletivo segue critérios definidos em edital próprio. O documento estabelece prazos, documentação exigida e regras para análise curricular.

A instituição oferece vagas limitadas e preenche as oportunidades conforme a classificação dos candidatos e a compatibilidade das matrizes curriculares.

Por fim, todas as informações sobre cursos, vagas, requisitos e cronograma estão disponíveis no edital oficial.

