Importante avenida de Cachoeiro terá interdição nesta segunda (22); veja o motivo
O município informa que as equipes atuam na conclusão da interligação da rede de drenagem.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim fará interdição nesta segunda-feira (22) em um trecho da Avenida Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília. A ação ocorre nas proximidades da Padaria Delícias do Grão e integra a etapa final das obras de drenagem executadas na região da Praça do Rotary.
Desse modo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, o município informa que as equipes atuam na conclusão da interligação da rede de drenagem. O serviço segue o cronograma previamente definido e ocorre das 6h às 22h.
Assim, segundo a pasta, a intervenção é essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais. Além disso, a obra busca reduzir pontos de alagamento e ampliar a segurança viária em períodos de chuva intensa.
Durante os trabalhos, o bloqueio do trecho permanece total. Nesse sentido, a prefeitura orienta motoristas e motociclistas a utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos no deslocamento.
As equipes trabalham para finalizar o serviço no menor tempo possível. Porém, caso a execução seja concluída antes do horário previsto, o trânsito poderá ser liberado de forma antecipada.