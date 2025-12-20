Importante avenida de Cachoeiro terá interdição nesta segunda (22); veja o motivo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim fará interdição nesta segunda-feira (22) em um trecho da Avenida Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília. A ação ocorre nas proximidades da Padaria Delícias do Grão e integra a etapa final das obras de drenagem executadas na região da Praça do Rotary.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desse modo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, o município informa que as equipes atuam na conclusão da interligação da rede de drenagem. O serviço segue o cronograma previamente definido e ocorre das 6h às 22h.

Leia também: Sábado (20): último dia da primavera terá chuva isolada no Espírito Santo

Assim, segundo a pasta, a intervenção é essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais. Além disso, a obra busca reduzir pontos de alagamento e ampliar a segurança viária em períodos de chuva intensa.

Durante os trabalhos, o bloqueio do trecho permanece total. Nesse sentido, a prefeitura orienta motoristas e motociclistas a utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos no deslocamento.

As equipes trabalham para finalizar o serviço no menor tempo possível. Porém, caso a execução seja concluída antes do horário previsto, o trânsito poderá ser liberado de forma antecipada.