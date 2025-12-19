Irrigação garante vigor do cafeeiro no período pós-colheita

O período entre o fim da primavera e o início do verão é de recuperação intensa para o cafeeiro. Depois da colheita e da florada, a planta precisa repor energia, fortalecer os ramos e garantir o pegamento dos novos frutos. É uma fase decisiva, em que a irrigação tem papel essencial para manter o vigor e o equilíbrio do cafezal.

O engenheiro agrônomo Elidio Torezani, diretor da Hydra Irrigações, primeira revenda Netafim no Brasil, explica que o manejo pós-colheita influencia diretamente a safra seguinte. “Quando o cafeeiro recebe água de forma equilibrada nessa fase, ele responde com mais força e uniformidade. É um investimento que se reflete lá na frente, na produtividade”, afirma.

