Jerônimo Monteiro será campo de prática do novo curso de Medicina da Ufes

A Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM) atuará como campo de prática do novo curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, que a instituição implantará no campus de Alegre. Nesse sentido, a Ufes prevê o início das atividades para o segundo semestre de 2026.

Nesse sentido, as contribuições devem integrar o planejamento do curso, garantindo uma formação alinhada à realidade da região Sul. Assim, o projeto busca, sobretudo, ampliar o acesso à medicina de qualidade em áreas que enfrentam dificuldades para fixar profissionais.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou que o novo curso representa um investimento estratégico para o desenvolvimento regional.

“A iniciativa conta com apoio do Governo do Estado e permite estruturar a formação médica a partir das necessidades locais, com vivências próximas da rotina dos municípios do Sul capixaba”, expressa.

A diretora-geral da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, Márcia Cravo, ressaltou os impactos diretos da implantação do curso na região.

“A chegada da graduação vai contribuir para formar e fixar profissionais, além de estimular a criação de programas de residência médica e o fortalecimento da pesquisa”, declara.

A superintendente de Saúde da Região Sul, Samilla Figueira, também reforçou a importância da inclusão da UIJM como campo de prática. “A presença de estudantes e futuros residentes promove dinamismo, inovação e troca de conhecimento entre as equipes. Assim, o processo representa um avanço significativo na qualidade da assistência prestada à popul