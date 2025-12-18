Mais de 80 vagas estão disponíveis no Sine Cachoeiro nesta quinta (18)

O Sine Cachoeiro disponibiliza, nesta quinta-feira (18), mais de 80 vagas de emprego em diferentes setores da economia. As oportunidades atendem candidatos com perfis variados e, assim, ampliam as chances de inserção e recolocação no mercado de trabalho no município.

As vagas contemplam funções destinadas a profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o órgão também oferece oportunidades para candidatos com ou sem experiência, o que favorece tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja retornar ao mercado.

Sine Cachoeiro

Para participar dos processos seletivos, os interessados precisam comparecer presencialmente à unidade do Sine Cachoeiro. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro da cidade, dentro do horário de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Nesse período, os candidatos devem apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Dessa forma, o atendimento ocorre de maneira mais rápida e organizada.

Por fim, o Sine orienta que os interessados procurem o órgão o quanto antes. Isso porque as vagas passam por atualização diária e podem ser preenchidas rapidamente, conforme a demanda apresentada pelas empresas.