Manejo reprodutivo será destaque do Prointec em Conceição do Castelo

Conceição do Castelo vai receber mais um debate estratégico sobre o desenvolvimento rural. O Prointec – Agricultura In Foco colocará em pauta o manejo reprodutivo como ferramenta para ampliar a produtividade da pecuária leiteira nos dias 10 e 11 de dezembro. O evento, que acontece gratuitamente na quadra de esportes do bairro Nicolau de Vargas, também discutirá outras culturas importantes, como cacau, abacate, café e tangerina ponkan.

A médica veterinária Michele Ricieri Bastos, extensionista do Incaper, conduzirá a palestra “Manejo reprodutivo para maximizar o melhoramento genético e a produtividade na pecuária de leite”. Segundo ela, “falar sobre o tema é destacar a importância de adotar práticas e tecnologias que aumentem a eficiência reprodutiva do rebanho e acelerem o avanço genético”.

Além disso, Michele explica que “o manejo reprodutivo bem conduzido, aliado ao uso de ferramentas como a inseminação artificial e a produção in vitro de embriões (PIVE), permite uma seleção mais assertiva de matrizes e touros, elevando significativamente a qualidade genética das futuras vacas do rebanho”. Dessa forma, o produtor consegue formar um plantel mais eficiente, com maior produtividade e menor custo por litro de leite.

Manejo reprodutivo

No entanto, ela ressalta ainda que o objetivo da palestra no Prointec é “evidenciar caminhos práticos para melhorar o manejo reprodutivo e inserir tecnologias acessíveis aos sistemas de produção de leite locais, especialmente aqueles baseados na agricultura familiar”. Conforme destaca, os benefícios esperados incluem aumento da produção mesmo em propriedades pequenas, redução das perdas reprodutivas e formação de animais mais adaptados ao clima e ao relevo da região.

Atualmente, os produtores de leite do Espírito Santo contam com ações de apoio promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura (SEAG). Aliás, entre essas iniciativas, estão os programas de incentivo à produção e conservação de forragens — essenciais no período seco — e o Programa de Embriões PIVE, que tem fortalecido o melhoramento genético dos rebanhos capixabas.

Prointec – Agricultura In Foco

Por fim, o Prointec – Agricultura In Foco é realizado pelo Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, com apoio do Governo do Estado, Secti, Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), Inova POP, Fapes, Prefeitura e Câmara Municipal de Conceição do Castelo, além do Instituto Sustentabilidade Brasil.

Confira a programação completa!

Quarta-feira (10/12)

8h – Recepção dos participantes

9h – Novas cultivares de porta enxertos e copas para citricultura (Palestrante: Dimmy Hellen – Embrapa – Mandioca e Fruticultura)

9h40 – Manejo de pragas e doenças (Palestrante: Fabrício e Priscila – Incaper CPDI Sul)

10h20 – Colheita, beneficiamento e pós-colheita, janelas de mercado e comercialização na entressafra (Palestrante: Girlaine – Incaper – CPDI Serrano)

11h – Técnicas de raleio e poda (Palestrante: Geis Ferreira Neves – Incaper)

11h40 – A importância do cooperativismo e do mercado no cultivo da ponkan (Palestrante: Davi Dutra de Barcelos – presidente Unicafes)

12h20 – Sorteio de brindes

12h30 – Intervalo almoço

13h – Abertura oficial

14h – A importância da Nota Fiscal Fácil (NFF) para o município de Conceição do Castelo (Palestrante: Francisco Costa de Andrade- secretário de Finanças)

14h40 – Manejo reprodutivo para maximizar o melhoramento genético e a produtividade na pecuária de leite (Palestrante: Michele Ricieri Bastos – Incaper)

15h30 – Mesa redonda

16h – Sorteio de brindes aos participantes

Quinta-feira (11/12)