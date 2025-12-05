Conexão Safra

Mapeamento inédito revela poder do amendoim no Brasil

O livro oferece uma visão completa da safra 2024/2025 e servirá como base fundamental para o poder público

poder do amendoim
Foto: .freepik.com

A Associação Brasileira do Amendoim (Abex-BR) lançou o livro “Mapeamento e Quantificação da Cadeia do Amendoim Brasileiro”, o primeiro estudo no país a oferecer um raio-x completo do setor, desde o produtor até o exportador, com dados inéditos da safra 2024/2025. 

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Mapeamento inédito revela poder do amendoim no Brasil

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão Safra

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por