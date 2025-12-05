Conexão Safra

Mercado do boi segue atento à demanda aquecida no fim do ano

Demanda interna elevada e ritmo forte das exportações mantêm preços estáveis no início do mês

Mercado do boi
Foto: divulgação

Com a chegada de dezembro, o mercado pecuário inicia um período de forte movimentação. Levantamentos do Cepea indicam que o consumo doméstico tende a avançar neste início de mês, influenciado pelo pagamento do 13º salário e pelas festividades de fim de ano. Esse comportamento reforça a procura por carne no varejo e no atacado, especialmente na primeira quinzena.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Mercado do boi segue atento à demanda aquecida no fim do ano

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão Safra

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por