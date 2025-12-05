Com a chegada de dezembro, o mercado pecuário inicia um período de forte movimentação. Levantamentos do Cepea indicam que o consumo doméstico tende a avançar neste início de mês, influenciado pelo pagamento do 13º salário e pelas festividades de fim de ano. Esse comportamento reforça a procura por carne no varejo e no atacado, especialmente na primeira quinzena.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Mercado do boi segue atento à demanda aquecida no fim do ano