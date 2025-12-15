Moraes determina início do processo para extradição de Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Secretaria Judiciária da Corte inicie os procedimentos para a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

De acordo com o portal G1, a decisão ocorre após a Primeira Turma do STF condenar o parlamentar a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.

Leia também: STF analisa decisão de Moraes que determinou perda de mandato de Zambelli

Ramagem deixou o Brasil em setembro e seguiu para os Estados Unidos.

Com a determinação, a área técnica do Supremo ficará responsável por reunir toda a documentação relacionada ao processo que resultou na condenação. Em seguida, o material será encaminhado ao Ministério da Justiça, órgão que analisará os requisitos previstos no tratado de extradição firmado entre Brasil e Estados Unidos e elaborará o pedido formal.

Após essa etapa, caberá ao Ministério das Relações Exteriores encaminhar a solicitação ao governo norte-americano por meio dos canais diplomáticos. Apesar do avanço do procedimento, aliados de Ramagem afirmam que o deputado estuda solicitar asilo político em território norte-americano.