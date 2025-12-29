Morre 3ª vítima de acidente na BR 101 em Iconha

Morreu, na manhã deste domingo (28), a terceira vítima do grave acidente registrado na BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo. O homem, de 46 anos, estava internado desde a última segunda-feira (22), na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, porém não resistiu aos ferimentos. A família não divulgou a identidade da vítima.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a PM, o acidente envolveu um caminhão carregado de abacaxi e uma carreta que transportava pedras. Com essa morte, o número de vítimas fatais chega a três. Todas pertenciam à mesma família. Um idoso de 69 anos morreu no local da colisão. Já a nora dele, de 32 anos, morreu durante o deslocamento para atendimento médico.

Leia também: Acidente na BR 101 em Iconha deixa um morto e quatro feridos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma pedra se desprendeu da carreta e atingiu o caminhão de abacaxi. Em seguida, o impacto provocou o acidente no trecho da rodovia federal.

Por fim, a PRF informou que segue apurando as circunstâncias do caso, incluindo as condições da carga transportada e os fatores que contribuíram para a tragédia.