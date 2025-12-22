Motociclista morre após colisão com caminhão em Vargem Alta
Motociclista morre após colisão com caminhão em Vargem Alta na manhã desta segunda-feira; trecho ficou parcialmente interditado.
Um motociclista morreu após colisão com caminhão em Vargem Alta na manhã desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu na localidade de Richmond, interior do município.
Segundo informações apuradas junto à Polícia Militar, o piloto colidiu de frente com um caminhão-baú. O impacto causou a morte imediata.
Após o acidente, as equipes interditaram uma das pistas. A medida garantiu a segurança do local até a chegada da perícia técnica.
A Polícia Científica informou que acionou a perícia por volta das 8h. Os peritos realizaram os procedimentos no local.
Em seguida, os agentes encaminharam o corpo da vítima, um homem, para a Seção Regional de Medicina Legal. A unidade fica em Cachoeiro de Itapemirim.
As polícias Civil e Militar informaram que a ocorrência segue em andamento. As autoridades apuram as circunstâncias do acidente em Vargem Alta.