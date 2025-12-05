MPES pede ajustes em concurso de Mimoso do Sul após denúncias

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou uma nota informativa para esclarecer dúvidas sobre sua atuação no concurso público de Mimoso do Sul. A Promotoria recebeu diversas denúncias envolvendo possíveis erros na prova de títulos e, por isso, orientou o município a corrigir eventuais distorções antes da homologação do certame.

O MPES afirma que a realização do concurso decorre de uma exigência do Tribunal de Contas do Estado e integra um termo de ajustamento de conduta firmado com o município. Assim, a orientação busca garantir igualdade entre candidatos e fidelidade às regras previstas no edital.

O coordenador da Promotoria destaca que o MPES recomendou medidas administrativas imediatas para assegurar uma avaliação justa. A nota reforça que a atribuição de pontos deve seguir critérios técnicos e padronizados, evitando qualquer prejuízo aos participantes.

O órgão também esclarece que denúncias arquivadas anteriormente não seguem adiante porque tratam de direitos individuais de candidatos, algo que não se enquadra na legitimidade de atuação do MPES. Portanto, o foco atual permanece na legalidade e na lisura do concurso como um todo.

Além disso, a Promotoria informou que continuará acompanhando o andamento do processo seletivo pelo procedimento administrativo n.º 2025.0028.1857-43. O MPES também reafirmou que segue à disposição da comunidade por meio de seus canais oficiais.