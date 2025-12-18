Mulher é indiciada por fraude em pedidos de doação em Venda Nova

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu, nesta quinta-feira (18), uma investigação sobre fraude virtual com pedidos de doação em Venda Nova do Imigrante. A apuração ocorreu por meio da Deic.

Segundo a polícia, uma mulher utilizava redes sociais para solicitar dinheiro. Ela alegava a necessidade de custear cirurgia e tratamento de saúde de uma idosa.

Inicialmente, as mensagens atribuíram os pedidos à filha da idosa. Contudo, a abordagem chamou a atenção pela exposição de um cenário trágico.

De acordo com o delegado Eduardo Oliveira, o conteúdo explorava o apelo emocional. Assim, os investigadores passaram a verificar a veracidade das informações.

Durante a apuração, a equipe confirmou a existência da idosa, de 65 anos, e de sua filha, de 26. A idosa possui saúde fragilizada.

No entanto, a investigação constatou que a situação financeira apresentada não correspondia à realidade. A idosa recebe benefícios previdenciários regulares.

Além disso, a mulher utilizava a condição da mãe para sensibilizar terceiros. Dessa forma, ela buscava obter vantagem ilícita por meio da fraude virtual com pedidos de doação.

Os investigadores identificaram alterações no recebimento dos benefícios previdenciários. As movimentações financeiras ocorriam sem conhecimento dos demais familiares.

A análise bancária revelou transferências frequentes da conta da idosa para a conta da filha. Parte dos valores foi destinada a plataformas de apostas on-line.

A investigada prestou depoimento e negou envolvimento nos fatos. Ainda assim, os indícios sustentaram a conclusão do inquérito policial.

Diante dos elementos, a Polícia Civil indiciou a mulher por tentativa de estelionato qualificado e desvio de proventos de pessoa idosa. O caso segue à Justiça.

Por fim, a Polícia Civil orienta possíveis vítimas da fraude virtual com pedidos de doação a procurarem a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.