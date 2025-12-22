Muniz Freire fortalece economia local com antecipação de salários

A Prefeitura de Muniz Freire injetou mais de R$ 5,4 milhões na economia local com o pagamento do 13º salário, rescisões, férias, folha complementar e a antecipação da folha de dezembro.

A liberação dos recursos ocorreu nesta segunda-feira (22) e beneficiou servidores efetivos, comissionados, contratados e aposentados. Assim, a ação fortalece a circulação de dinheiro no município, sobretudo no período de fim de ano.

Ao todo, a administração municipal destinou R$ 5.423.289,26 ao pagamento dos benefícios. A medida garante que os valores cheguem rapidamente ao comércio e ao setor de serviços. Desse modo, o comércio será impulsionado com as vendas, aquecendo a geração de renda na cidade.

A secretária municipal de Finanças, Gesiara Gabriela da Silva, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o funcionalismo público.

“A antecipação do 13º salário e da folha de dezembro representa um estímulo direto à economia local. Isso porque, em datas como o Natal e o Ano-Novo, cada recurso liberado reflete imediatamente no movimento do comércio e dos serviços”, explica.

Segurança financeira

A prefeitura adota a antecipação de pagamentos como prática recorrente ao longo da gestão. Dessa forma, o município assegura previsibilidade financeira aos servidores e contribui para o equilíbrio econômico local.

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, afirmou que a medida é resultado de planejamento e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

“A organização das finanças e o respeito ao dinheiro público permitem que a cidade encerre mais um ano com salários pagos em dia e servidores valorizados. Dessa forma, essa postura reafirma o compromisso com uma gestão eficiente e com o desenvolvimento do município”, ressalta.

A ação também evidencia a solidez financeira da administração municipal e o trabalho contínuo da Secretaria de Finanças. Isso porque, ao manter os pagamentos rigorosamente em dia ao longo de 2025, a prefeitura contribui para a estabilidade econômica de Muniz Freire e fortalece a confiança na gestão pública.