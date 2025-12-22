Cidades

Natal + Alegre movimenta a cidade nesta segunda (22)

Evento segue nesta segunda-feira (22) com show gratuito de Daíla Leal no Parque Getúlio Vargas

O Natal + Alegre segue movimentando o município nesta segunda-feira (22) com mais uma noite de música e confraternização no centro da cidade. A programação acontece no Parque Getúlio Vargas, a partir das 19h30.

Nesta noite, quem sobe ao palco é a cantora Daíla Leal, levando ao público um repertório animado e marcado pela diversidade musical. A apresentação promete envolver moradores e visitantes em um clima de celebração e alegria.

Além disso, o evento reforça o espírito natalino ao transformar a praça em um espaço de encontro. Famílias, amigos e turistas aproveitam o ambiente decorado e a programação cultural gratuita.

A Prefeitura de Alegre organiza o Natal + Alegre por meio das secretarias municipais, com apoio de parceiros institucionais. O objetivo é fortalecer a cultura local e incentivar a convivência em espaços públicos.

Enquanto a música embala a noite, o público também encontra diversas opções gastronômicas. Barracas e empreendedores locais oferecem lanches, doces e bebidas, o que amplia a experiência do evento.

Por fim, a programação do Natal + Alegre segue nos próximos dias com novas atrações. A proposta é manter a praça cheia, ativa e acessível durante todo o período natalino.

O show desta segunda acontece no Parque Getúlio Vargas, conhecido como Praça da Prefeitura, consolidando o local como palco das celebrações de fim de ano no município.

