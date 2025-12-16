Cidades

Natal + Alegre reúne gastronomia, artesanato e opções para toda a família

Programação reúne gastronomia, artesanato, produtos criativos e iniciativas locais no Parque Getúlio Vargas.

A foto mostra alimentos ultraprocessados
Foto: Freepik

O Natal + Alegre inicia nesta terça-feira (16) e promete reunir uma grande variedade de opções gastronômicas, artesanais e criativas durante a programação.

Desde o início do evento, visitantes encontram várias opções, que vão de doces e salgados a refeições completas. Além disso, cafeterias, cervejas artesanais e lanches rápidos reforçam a diversidade.

Ao mesmo tempo, o espaço valoriza o empreendedorismo local. Ateliês, associações, coletivos e pequenos negócios apresentam produtos artesanais, itens criativos e iniciativas sociais.

Entre as opções gastronômicas estão confeitarias, doces caseiros, salgados, churros, hot dogs, açaí, frango frito e comidas típicas, garantindo alternativas para diferentes gostos.

Por outro lado, o público também encontra cafés especiais, empórios, artesanato, arte inclusiva, economia solidária e projetos culturais, que fortalecem a identidade local.

A programação inclui ainda espaços voltados ao comércio, serviços e entretenimento infantil, ampliando o alcance do evento para todas as idades.

O evento acontece nos dias 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro no Parque Getúlio Vargas, no Centro do município.

