Natal deve gerar mais de R$ 1,5 bilhão em vendas no comércio capixaba

O Natal de 2025 deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do Espírito Santo, apenas na semana da data comemorativa. O valor representa crescimento de 3,4% em comparação com o mesmo período de 2024. Assim, a expectativa reforça o cenário positivo observado ao longo do ano no varejo capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além do impacto concentrado na semana natalina, dezembro como um todo deve alcançar R$ 9,4 bilhões em vendas. Dessa forma, esse resultado indica alta de 1,8% em relação a dezembro do ano passado. Com isso, o período se consolida como um dos mais relevantes para a economia estadual.

Leia também: CDL divulga horário especial do comércio de Cachoeiro no período natalino

As estimativas são do Connect Fecomércio-ES, com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE. Os números apontam para um ambiente de consumo mais favorável, sustentado por renda, planejamento e preços mais comportados.

Hipermercados e supermercados

Os setores que mais devem impulsionar as vendas são os de hipermercados e supermercados, responsáveis por 41% do total previsto, o equivalente a R$ 647,4 milhões.

Em seguida, aparecem vestuário e calçados, com participação de 34%, somando R$ 541,1 milhões. Juntos, esses segmentos concentram cerca de 75% da movimentação esperada.

Outros setores

Na sequência, outros setores também contribuem para o resultado, embora em menor escala. Utilidades domésticas e eletroeletrônicos respondem por 13% das vendas, enquanto farmácias e perfumarias representam 6%. Por outro lado, móveis e eletrodomésticos ficam com 4%, e os demais segmentos completam o cenário com 2%.

Quedas de preço

Outro fator relevante é o comportamento mais favorável dos preços. Em novembro, os itens de alimentação no domicílio registraram queda média de 0,93%. A redução foi puxada, sobretudo, por produtos como arroz, frutas e azeitona. Esse movimento amplia o poder de compra das famílias e favorece uma ceia mais diversificada.

Além disso, produtos tradicionalmente associados a presentes também apresentaram recuo nos preços. Eletrodomésticos e equipamentos tiveram queda de 3,74%, brinquedos recuaram 1,92% e eletrônicos, como TVs e itens de informática, registraram redução de 1,77%. O vestuário também apresentou leve baixa.

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, destaca que a combinação de preços mais baixos e planejamento permite ampliar o consumo.

“Quando os alimentos aliviam no orçamento, o consumidor consegue incluir novos itens, o que impacta diretamente o faturamento do comércio”, explica.

Por fim, o levantamento aponta uma tendência clara para este fim de ano: a busca por conveniência e rapidez. Compras objetivas, soluções prontas para presente, retirada imediata em loja e entregas ágeis orientam as decisões. Nesse cenário, o varejo que oferece praticidade e informação clara tende a se destacar neste Natal.

Com informações da assessoria de imprensa.