“Natal Sangrento” retrata jornada de vingança em thriller surpreendente; confira

O filme “Natal Sangrento” apresenta uma história de vingança que se desenrola na véspera de Natal. Nesse sentido, a trama começa quando um menino presencia o assassinato cruel de seus pais por um homem fantasiado de Papai Noel. Desse modo, o episódio marca definitivamente sua infância.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, anos depois, já adulto, o personagem Billy (interpretado por Rohan Campbell) convive diariamente com o trauma que o moldou. Diante disso, o desejo crescente de revanche domina sua rotina e, por consequência, ele assume a identidade de um Papai Noel assassino. Dessa forma, inicia uma série de ataques motivados pela dor que carrega.

Leia também: ‘O Agente Secreto’ aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times

Contudo, seus planos passam a se desestabilizar quando ele cruza o caminho de um jovem que, inesperadamente, desperta a possibilidade de enfrentar o sofrimento que tenta silenciar. Assim, segundo o AdoroCinema, a narrativa, então, avança explorando os limites entre trauma, violência e redenção.

Além disso, o público pode conferir Natal Sangrento e diversos outros lançamentos na programação dos cinemas de Cachoeiro. Isso porque, as salas exibem opções para todos os gostos e, assim, oferecem ao espectador a oportunidade de acompanhar estreias, rever clássicos e escolher entre diferentes gêneros ao longo da semana.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Five Nights At Freddy’s 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 | 18h40 (DUBLADO)

Truque de Mestre: 3º Ato (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – Porém, todos pagam meia

Sala 02

Zootopia 2

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO – 2D)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO 2D)

Sala 03

Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)

Todos os dias (EXCETO SÁBADO) – 16h (NACIONAL) – Porém, todos pagam meia

Orgulho e Preconceito (2D)

Todos os dias – 18h15 (LEGENDADO) – Porém, todos pagam meia

Natal Sangrento (2D)

Todos os dias (EXCETO SÁBADO) – 20h30 (DUBLADO)

Sala 03

Harry Potter e o Cálice de Fogo (2D)

Sábado (dia 13) – 14h | 17h | 20h (DUBLADO) – Porém, todos pagam meia

Sala 04

Jesus – A Luz Do Mundo (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO)

Perfeitos Desconhecidos (2D)

Todos os dias (EXCETO SÁBADO) – 18h30 (NACIONAL)

Todos os dias – 20h30 (NACIONAL)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)

Todos os dias – 16h (NACIONAL) – Porém, todos pagam meia

Traição Entre Amigas (2D)

Todos os dias – 18h15 (NACIONAL) – Porém, todos pagam meia

Natal Sangrento (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – Porém, todos pagam meia

Sala 02

Zootopia 2

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO – 3D)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO – 2D) – Porém, todos pagam meia

Sala 03

Jesus – A Luz do Mundo (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO)

Five Nights At Freddy’s 2 (2D)