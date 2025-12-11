“Natal Sangrento” retrata jornada de vingança em thriller surpreendente; confira
Nesse sentido, a trama começa quando um menino presencia o assassinato cruel de seus pais por um homem fantasiado de Papai Noel.
O filme “Natal Sangrento” apresenta uma história de vingança que se desenrola na véspera de Natal. Nesse sentido, a trama começa quando um menino presencia o assassinato cruel de seus pais por um homem fantasiado de Papai Noel. Desse modo, o episódio marca definitivamente sua infância.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, anos depois, já adulto, o personagem Billy (interpretado por Rohan Campbell) convive diariamente com o trauma que o moldou. Diante disso, o desejo crescente de revanche domina sua rotina e, por consequência, ele assume a identidade de um Papai Noel assassino. Dessa forma, inicia uma série de ataques motivados pela dor que carrega.
Leia também: ‘O Agente Secreto’ aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times
Contudo, seus planos passam a se desestabilizar quando ele cruza o caminho de um jovem que, inesperadamente, desperta a possibilidade de enfrentar o sofrimento que tenta silenciar. Assim, segundo o AdoroCinema, a narrativa, então, avança explorando os limites entre trauma, violência e redenção.
Além disso, o público pode conferir Natal Sangrento e diversos outros lançamentos na programação dos cinemas de Cachoeiro. Isso porque, as salas exibem opções para todos os gostos e, assim, oferecem ao espectador a oportunidade de acompanhar estreias, rever clássicos e escolher entre diferentes gêneros ao longo da semana.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Five Nights At Freddy’s 2 (2D)
- Todos os dias – 16h15 | 18h40 (DUBLADO)
Truque de Mestre: 3º Ato (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – Porém, todos pagam meia
Sala 02
Zootopia 2
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO – 2D)
- Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO 2D)
Sala 03
Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)
- Todos os dias (EXCETO SÁBADO) – 16h (NACIONAL) – Porém, todos pagam meia
Orgulho e Preconceito (2D)
- Todos os dias – 18h15 (LEGENDADO) – Porém, todos pagam meia
Natal Sangrento (2D)
- Todos os dias (EXCETO SÁBADO) – 20h30 (DUBLADO)
Sala 03
Harry Potter e o Cálice de Fogo (2D)
- Sábado (dia 13) – 14h | 17h | 20h (DUBLADO) – Porém, todos pagam meia
Sala 04
Jesus – A Luz Do Mundo (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO)
Perfeitos Desconhecidos (2D)
- Todos os dias (EXCETO SÁBADO) – 18h30 (NACIONAL)
- Todos os dias – 20h30 (NACIONAL)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)
- Todos os dias – 16h (NACIONAL) – Porém, todos pagam meia
Traição Entre Amigas (2D)
- Todos os dias – 18h15 (NACIONAL) – Porém, todos pagam meia
Natal Sangrento (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – Porém, todos pagam meia
Sala 02
Zootopia 2
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO – 3D)
- Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO – 2D) – Porém, todos pagam meia
Sala 03
Jesus – A Luz do Mundo (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO)
Five Nights At Freddy’s 2 (2D)
- Todos os dias – 18h30 | 20h45 (DUBLADO)
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726