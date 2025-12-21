Obras da sala da advocacia no CDP de Cachoeiro começam em janeiro de 2026

Uma reivindicação antiga da advocacia do Sul do Espírito Santo começa a se concretizar. Isso porque, o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim iniciará, em 7 de janeiro de 2026, as obras da sala exclusiva destinada à advocacia. Assim, o novo espaço vai assegurar melhores condições de trabalho, além de mais conforto e dignidade aos profissionais que atuam na unidade.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo, OAB-ES, adquiriu todo o material necessário para a execução da obra e fará a doação. Por outro lado, a mão de obra ficará sob responsabilidade de internos do próprio CDP, inseridos em programas de ressocialização coordenados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça.

Atualmente, o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim não dispõe de um espaço adequado para que advogados aguardem atendimento, realizem impressões ou se preparem para os atendimentos.

A ausência dificulta a comunicação técnica entre defensor e custodiado. Isso porque, não há estrutura mínima para a apresentação de documentos ou esclarecimento de estratégias jurídicas.

O presidente da 2ª Subseção da OAB em Cachoeiro de Itapemirim, advogado Henrique da Cunha Tavares, afirmou que a obra representa um avanço histórico para a advocacia criminal da região.

O projeto

O projeto prevê um espaço funcional e confortável. A sala contará com bancadas para notebooks, banheiro privativo, climatização e estrutura apropriada às atividades da advocacia. Além disso, o fluxo de atendimento será reorganizado. O advogado aguardará na sala até a condução do custodiado ao parlatório, o que amplia a organização e a segurança dentro da unidade.

A presidente da OAB-ES, advogada Érica Neves, destacou que a iniciativa reafirma o compromisso da entidade com a valorização da advocacia e a defesa das prerrogativas profissionais.

A construção da sala resulta do diálogo entre a OAB-ES, a 2ª Subseção de Cachoeiro de Itapemirim e a Secretaria de Estado da Justiça. A iniciativa consolida um avanço concreto na melhoria da estrutura de atendimento jurídico nas unidades prisionais do Espírito Santo.

