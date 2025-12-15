Ônibus da Saúde em Movimento atende bairros do interior de Itapemirim nesta semana

A Prefeitura de Itapemirim confirmou o cronograma do programa Saúde em Movimento para os próximos dias. A iniciativa amplia o acesso aos serviços básicos de saúde. O ônibus itinerante segue atendendo comunidades do município. Dessa forma, a população recebe cuidados sem precisar se deslocar até unidades fixas.

O programa oferece atendimento médico e de enfermagem. Além disso, realiza consultas odontológicas, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Os atendimentos acontecem sem necessidade de agendamento. Assim, basta comparecer ao local dentro do horário informado. Na segunda-feira, dia 16 de dezembro, a equipe atende em Garrafão, na localidade de Casinhas. Já na terça-feira, dia 17, o serviço chega a Santo Amaro, na Fazenda Velha.

Na quinta-feira, dia 19 de dezembro, o ônibus estaciona em Campo Acima, na região de Duas Barras. Em todos os locais, o atendimento ocorre das 8h às 11h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o programa fortalece a atenção básica. Ao mesmo tempo, aproxima os serviços da população que vive em áreas mais afastadas.

Por fim, a prefeitura reforça que o Saúde em Movimento segue ativo. A proposta garante cuidado, prevenção e orientação em saúde de forma acessível.