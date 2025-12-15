Cidades

Ônibus da Saúde em Movimento atende bairros do interior de Itapemirim nesta semana

Atendimentos gratuitos ocorrem entre os dias 16 e 19 de dezembro, sem necessidade de agendamento

Foto: Freepik

A Prefeitura de Itapemirim confirmou o cronograma do programa Saúde em Movimento para os próximos dias. A iniciativa amplia o acesso aos serviços básicos de saúde. O ônibus itinerante segue atendendo comunidades do município. Dessa forma, a população recebe cuidados sem precisar se deslocar até unidades fixas.

O programa oferece atendimento médico e de enfermagem. Além disso, realiza consultas odontológicas, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Os atendimentos acontecem sem necessidade de agendamento. Assim, basta comparecer ao local dentro do horário informado. Na segunda-feira, dia 16 de dezembro, a equipe atende em Garrafão, na localidade de Casinhas. Já na terça-feira, dia 17, o serviço chega a Santo Amaro, na Fazenda Velha.

Na quinta-feira, dia 19 de dezembro, o ônibus estaciona em Campo Acima, na região de Duas Barras. Em todos os locais, o atendimento ocorre das 8h às 11h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o programa fortalece a atenção básica. Ao mesmo tempo, aproxima os serviços da população que vive em áreas mais afastadas.

Por fim, a prefeitura reforça que o Saúde em Movimento segue ativo. A proposta garante cuidado, prevenção e orientação em saúde de forma acessível.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

