Operação do Gaeco resulta na prisão de militares em Cachoeiro de Itapemirim

Uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (19) resultou na prisão de seis militares do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação foi conduzida pelo Ministério Público do Espírito Santo.

A Promotoria de Justiça Criminal e o Gaeco-Sul coordenaram a Operação Staged. Além disso, a iniciativa contou com apoio da Polícia Militar e de setores de inteligência.

Ao todo, 68 policiais militares atuaram na operação. Nesse contexto, as equipes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e seis prisões temporárias. O Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim expediu os mandados. Assim, as ações ocorreram de forma simultânea em diferentes endereços.

As investigações apuram a possível participação de policiais militares e de um civil. Nesse sentido, o foco recai sobre o crime de fraude processual. Segundo o Ministério Público, há indícios de simulação de confronto policial. A suposta encenação teria ocorrido após um homicídio.

Com isso, os envolvidos teriam tentado ocultar a real dinâmica dos fatos. Dessa forma, os investigadores buscam esclarecer completamente o ocorrido. Além disso, o MPES e a Polícia Militar afirmam que a Operação Staged visa responsabilizar individualmente os envolvidos. A ação também reforça a legalidade institucional.

Ainda de acordo com o Ministério Público, as investigações seguem em andamento e tramitam sob sigilo. A medida preserva as diligências e garante a correta apuração dos fatos.