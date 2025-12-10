Operação Natal reforça policiamento e orienta população com dicas de segurança

A 15ª Companhia Independente reforça o policiamento na Operação Natal e orienta a população com dicas de segurança para o período de compras no fim de ano. A unidade intensificou as ações preventivas e divulgou orientações para consumidores e lojistas, visando reduzir riscos e ampliar a sensação de segurança.

A Polícia Militar orienta que clientes planejem suas compras e, sempre que possível, as antecipem. Além disso, os consumidores devem evitar aglomerações e não circular pelas ruas com produtos de alto valor nas mãos. A recomendação também inclui sair acompanhado, evitar carregar grandes quantias em dinheiro e, se necessário, dividi-las entre vários bolsos.

Outra dica importante é priorizar cartões de crédito ou débito, já que o uso reduz a exposição ao dinheiro vivo. A PM reforça que as pessoas não devem manusear dinheiro na rua e precisam redobrar a atenção quando estiverem acompanhadas de crianças.

No trânsito, a corporação alerta para atenção redobrada, pois o aumento do fluxo torna as vias mais movimentadas e os riscos maiores.

Quanto aos lojistas, a orientação é evitar acúmulo de dinheiro nos caixas e realizar sangrias periódicas. Os comerciantes também devem evitar manter o estabelecimento aberto com apenas um funcionário e buscar troca constante de informações com lojas vizinhas. Em qualquer situação suspeita, a recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar.

Por fim, a PM destaca a importância da participação da população nas ações de segurança. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 ou pelo Disque-Denúncia 181.