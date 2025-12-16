Cidades

Parceria Legal chega a Jerônimo Monteiro com serviços e shows gratuitos

Evento reúne atendimento ao consumidor, cultura e música entre os dias 19 e 21 de dezembro

Jerônimo Monteiro - parceria legal
Foto: Reprodução | PMJM

A Parceria Legal chega a Jerônimo Monteiro com uma programação que une serviços públicos, cultura e entretenimento. O evento acontece entre os dias 19 e 21 de dezembro, no Parque de Exposições, na Avenida Lourival Lugão Moulin.

A iniciativa oferece atendimento gratuito ao consumidor, por meio do Procon, além de ações voltadas à cidadania. Ao mesmo tempo, o evento aposta em uma agenda cultural diversificada para atrair famílias de toda a região.

Além dos serviços, a programação musical movimenta as noites do município. Na sexta-feira (19), sobem ao palco as cantoras Mayara Barbosa e Priscila Ribeiro, abrindo oficialmente a agenda de shows.

No sábado (20), o público confere uma noite especial com Rogério Aço Doce, além do espetáculo “O Tempo e a História”, musical natalino da Companhia Musical Allegro. A apresentação reúne cerca de 200 crianças e adolescentes, com orquestra e banda, sob regência do maestro Inárley Carletti.

Já no domingo (21), a banda Saam Milk encerra a programação musical, garantindo um clima de celebração e confraternização.

Enquanto isso, durante todos os dias do evento, o público pode acessar os serviços da Parceria Legal, que reforçam a orientação ao consumidor e ampliam o acesso à informação. Dessa forma, o evento fortalece o vínculo entre cidadania, cultura e lazer.

A realização é da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, com apoio do Instituto Sustentabilidade Brasil, Procon-ES, Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo e parceiros institucionais.

Por fim, a organização destaca que todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, promovendo inclusão, convivência e valorização dos espaços públicos no fim de ano.

