Pesquisa transforma resíduos de inhame e gengibre em papel e bioplástico

Pesquisas desenvolvidas no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vila Velha, estão transformando resíduos agrícolas de inhame e gengibre em novos materiais sustentáveis, como bioplástico e papel, com potencial de aplicação no meio rural e na indústria.

Um dos projetos trabalha com a produção de papel a partir do resíduo do gengibre. Depois da extração de óleos essenciais e de extratos vegetais, o bagaço da raiz passa a ser utilizado para a preparação das fibras que dão origem ao papel. O material já foi produzido em laboratório, mas ainda está em fase de melhoria, principalmente para aumentar sua resistência.

